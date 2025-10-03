Manifestanti sulla tangenziale a Roma | autostrada A24 bloccata
La testa del corteo romano a sostegno della Palestina ha raggiunto la Tangenziale est. Il traffico in questo momento è totalmente bloccato. Ora la manifestazione è diretta sull'A24. 🔗 Leggi su Today.it
I manifestanti per Gaza entrati in tangenziale a Bologna: video
Gaza, A14 e tangenziale di Bologna bloccate dai manifestanti pro Pal
Idranti e lacrimogeni, caos in tangenziale: manifestanti respinti | VIDEO
? E' stato riaperto il traffico veicolare in direzione Mestre per chi proviene da Marghera centro ?Tratto svincolo tangenziale carbonifera ancora chiuso ?Ponte della Liberà occupato dai manifestanti - X Vai su X
la Repubblica. . Nuovi cortei, oggi a Torino, in solidarietà alla Flotilla e alla popolazione di Gaza. Mentre un blocco di manifestanti bloccava lo svincolo della tangenziale sud, un altro gruppo di circa 70 manifestanti in bici ha raggiunto l’aeroporto di Caselle – a - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila” - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Traffico in tilt sulla A-14: a Bologna i manifestanti invadono tangenziale e autostrada VIDEO - Dopo i momenti di tensione e gli spintoni con le Forze dell’ordine, una volta aperto il varco in via Stalingrado, il corteo dei 100. Come scrive corriereromagna.it