Manifestanti sulla tangenziale a Roma | autostrada A24 bloccata

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testa del corteo romano a sostegno della Palestina ha raggiunto la Tangenziale est. Il traffico in questo momento è totalmente bloccato. Ora la manifestazione è diretta sull'A24. 🔗 Leggi su Today.it

manifestanti tangenziale roma autostradaSciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila” - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

manifestanti tangenziale roma autostradaTraffico in tilt sulla A-14: a Bologna i manifestanti invadono tangenziale e autostrada VIDEO - Dopo i momenti di tensione e gli spintoni con le Forze dell’ordine, una volta aperto il varco in via Stalingrado, il corteo dei 100. Come scrive corriereromagna.it

