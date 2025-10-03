Manifestanti ProPal diretti in Duomo a Milano | la polizia usa gli idranti

Gli ultimi manifestanti del grande corteo dello sciopero generale, circa un migliaio di persone, hanno effettuato nella serata di venerdì un sit in corso Buenos Aires, a Milano, e hanno poi deciso di provare ad arrivare a piazza Duomo, sfidando il blocco della polizia. Tensioni si sono verificate in corso Venezia, dove la polizia ha usato gli idranti per disperdere l’assembramento. Gli attivisti Pro Palestina gridano “vergogna, vergogna” contro le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestanti ProPal diretti in Duomo a Milano: la polizia usa gli idranti

