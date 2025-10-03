Manifestanti pro-Palestina a Coverciano | Non giocate Italia-Israele
Ha raggiunto il Centro tecnico della Figc a Coverciano il corteo di Firenze in solidarietà con la Palestina e per lo sciopero Usb. Gran parte dei manifestanti non si sono fermati a Campo di Marte, dove era prevista la fine del percorso ed hanno proseguito fino a ridosso dell’impianto dove si allena la Nazionale. Sono pochi chilometri in più. «Ma come è possibile continuare a far giocare a Israele,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: manifestanti - palestina
Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato
Grecia, manifestanti pro-Palestina impediscono sbarco a crociera israeliana: "Inaccettabile, a Gaza si muore e voi in vacanza" - VIDEO
Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO
"Caos alla Stazione di Santa Maria Novella: Manifestanti Pro-Palestina Tentano di Forzare il Blocco della Polizia, Treni e Tram Fermi" http://dlvr.it/TNRthQ ? #Palestina - X Vai su X
"FREE GAZA": LO STRISCIONE DELLA PROTESTA PRO PALESTINA SUL TRAFORO DEL FREJUS Ecco le immagini dello striscione di dieci metri srotolato stasera a Bardonecchia dai manifestanti pro Palestina sulle pareti esterne all'imbocco del traforo del - facebook.com Vai su Facebook
Manifestanti pro-Palestina a Coverciano: “Non giocate Italia-Israele” - Davanti al centro della Federcalcio dove si allena la Nazionale di calcio si è conclusa la manifestazione ... Come scrive msn.com
Stazione occupata dai manifestanti pro Palestina: indagini della Questura in corso - Al vaglio delle forze dell'ordine i video e le immagini che hanno ripreso l'occupazione della stazione ferroviaria al termine del corteo che si è svolto nella serata di giovedì 2 ottobre in città. Segnala quibrescia.it