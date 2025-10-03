Manifestanti pro-Palestina a Coverciano | Non giocate Italia-Israele

Ha raggiunto il Centro tecnico della Figc a Coverciano il corteo di Firenze in solidarietà con la Palestina e per lo sciopero Usb. Gran parte dei manifestanti non si sono fermati a Campo di Marte, dove era prevista la fine del percorso ed hanno proseguito fino a ridosso dell’impianto dove si allena la Nazionale. Sono pochi chilometri in più. «Ma come è possibile continuare a far giocare a Israele,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

