Manifestanti in tangenziale scontri con la polizia | FOTO e VIDEO
Il corteo dei manifestanti pro Gaza, dei sindacati di base, della Cgil, e dei collettivi universitari e studenteschi è arrivato in via Stalingrado, due camionette della polizia e gli agenti in tenuta antisommossa hanno sbarrato la strada, all'altezza di via Bonvicini, per evitare un eventuale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: manifestanti - tangenziale
I manifestanti per Gaza entrati in tangenziale a Bologna: video
Gaza, A14 e tangenziale di Bologna bloccate dai manifestanti pro Pal
Idranti e lacrimogeni, caos in tangenziale: manifestanti respinti | VIDEO
? E' stato riaperto il traffico veicolare in direzione Mestre per chi proviene da Marghera centro ?Tratto svincolo tangenziale carbonifera ancora chiuso ?Ponte della Liberà occupato dai manifestanti - X Vai su X
la Repubblica. . Nuovi cortei, oggi a Torino, in solidarietà alla Flotilla e alla popolazione di Gaza. Mentre un blocco di manifestanti bloccava lo svincolo della tangenziale sud, un altro gruppo di circa 70 manifestanti in bici ha raggiunto l’aeroporto di Caselle – a - facebook.com Vai su Facebook
Tangenziale chiusa per la manifestazione, traffico in tilt in città. Automobilisti furibondi - Pal per alcune ore, ha provocato il totale congestionamento della viabilità all ... Scrive ildolomiti.it
Sciopero, a Brescia i manifestanti bloccano la tangenziale ovest - Al grido di "Blocchiamo tutto" e "Palestina libera", a Brescia i manifestanti hanno bloccato la tangenziale ovest. Riporta libero.it