Manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza
Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Le forze dell’ordine li hanno rimossi con la forza per consentire il passaggio dei mezzi militari. La manifestazione arriva nello stesso giorno in cui l’ultimo battello della flottiglia internazionale diretta verso la Striscia è stato intercettato dalle forze israeliane. L’arresto di circa 450 attivisti ha scatenato proteste in tutto il mondo, dall’America Latina all’Asia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: manifestanti - bloccano
Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video
Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato
No Tav in Val di Susa, manifestanti bloccano autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia
I manifestanti bloccano la tangenziale Est a Milano - X Vai su X
I manifestanti bloccano i binari alla stazione di Santa Maria Novella - facebook.com Vai su Facebook
I manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza: chiedono il via libera all'ingresso della Flotilla nell'enclave - Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. msn.com scrive
Flotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia - L’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha ... Scrive iltempo.it