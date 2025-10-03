Manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Le forze dell’ordine li hanno rimossi con la forza per consentire il passaggio dei mezzi militari. La manifestazione arriva nello stesso giorno in cui l’ultimo battello della flottiglia internazionale diretta verso la Striscia è stato intercettato dalle forze israeliane. L’arresto di circa 450 attivisti ha scatenato proteste in tutto il mondo, dall’America Latina all’Asia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza

In questa notizia si parla di: manifestanti - bloccano

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video

Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato

No Tav in Val di Susa, manifestanti bloccano autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia

manifestanti bloccano truppe israelianeI manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza: chiedono il via libera all'ingresso della Flotilla nell'enclave - Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. msn.com scrive

manifestanti bloccano truppe israelianeFlotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia - L’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestanti Bloccano Truppe Israeliane