manifestanti al porto a napoli superato il blocco delle forze di polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto I manifestanti, scesi in piazza per esprimere la solidarietà al popolo palestinese, sono entrati all’interno del porto di Napoli dal varco Pisacane. In migliaia sono stati dapprima bloccati dalla polizia, per circa mezz’ora, ma successivamente hanno iniziato a premere e sono riusciti ad attraversare il varco. Al momento stanno procedendo verso i moli dove attraccano le navi commerciali.    L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

