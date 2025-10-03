Manifestanti al porto a Napoli superato il blocco delle forze di polizia
Tempo di lettura: < 1 minuto I manifestanti, scesi in piazza per esprimere la solidarietà al popolo palestinese, sono entrati all’interno del porto di Napoli dal varco Pisacane. In migliaia sono stati dapprima bloccati dalla polizia, per circa mezz’ora, ma successivamente hanno iniziato a premere e sono riusciti ad attraversare il varco. Al momento stanno procedendo verso i moli dove attraccano le navi commerciali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: manifestanti - porto
Sciopero pro Pal, al porto tensioni tra polizia e manifestanti
Sciopero per Gaza, a Venezia la polizia usa gli idranti per bloccare i manifestanti all’ingresso del porto
Flotilla, manifestanti invadono il raccordo autostradale a Napoli: il corteo bloccato all’ingresso del porto
IN QUESTE ORE MANIFESTANTI OCCUPANO GLI ACCESSI AL PORTO DI PALERMO. La protesta si inserisce nell'ondata di mobilitazioni che sta attraversando la città in questi giorni per la Palestina. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, tensioni al corteo per la Flotilla: manifestanti tentano di forzare il blocco all’ingresso del porto - X Vai su X
Napoli, corteo proPal blocca ingresso del Porto: tensioni con le forze dell'ordine - (LaPresse) Momenti di tensione a Napoli durante il corteo organizzato dalla Rete Napoli per la Palestina in risposta all'abbordaggio della ... Scrive msn.com
«Palestina libera», nuova manifestazione a Napoli da piazza del Carmine al Porto: attivisti su rampa autostradale, tafferugli con la polizia - La manifestazione ProPal che nelle intenzioni si prefiggeva di bloccare il porto di Napoli è partita da Piazza del Carmine. Lo riporta msn.com