Manifestanti aggirano il blocco di polizia il corteo si dirige verso la stazione | lo sciopero ferma anche i treni

Il grande corteo di manifestanti, circa settemila persone, che da questa mattina hanno dato vita allo sciopero generale, dilaga nella città. Dopo il raduno in piazza del Popolo, la massa di persone di ogni età, si è diretta attraverso il percorso prestabilito verso la Darsena, dove era prevista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Corteo pro Pal, manifestanti aggirano il cordone di polizia, vanno in spiaggia e tentano di raggiungere il red carpet. Poi il 'flash mob'

In Piemonte ci sono ancora 368 persone scomparse e mai ritrovate. Sono fantasmi che si aggirano tra di noi. L’associazione Penelope lancia l’allarme: manca formazione - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Tensioni alla manifestazione ProPal, la polizia fa blocco al Politeama e il corteo si sposta verso il porto - Ieri sera, nelle ore in cui la Marina militare israeliana abbordava gli equipaggi della Flotilla, si è registrato uno scontro tra polizia e manifestanti con alcuni feriti lievi tra coloro che erano ... Riporta palermotoday.it

Torino, cariche della polizia al corteo per Gaza: manifestanti diretti ad aeroporto e sede Leonardo - Palestina: manifestanti hanno tentato di raggiungere e bloccare aeroporto Caselle e sede Leonardo ... Lo riporta msn.com