Manifestante pro Gaza colpita da un lacrimogeno a Bologna | rischia di perdere un occhio

Thesocialpost.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane manifestante pro Gaza è ricoverata in condizioni molto gravi al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo essere stata colpita al volto da un lacrimogeno durante gli scontri di giovedì sera in zona stazione. La ragazza, che stava partecipando al corteo organizzato contro il blocco della Flotilla da parte di Israele, rischia seriamente di perdere un occhio. Secondo quanto ricostruito, il corteo si è trasformato in una serie di tafferugli quando alcune centinaia di manifestanti hanno cercato di fare irruzione nella stazione ferroviaria, provocando il blocco della circolazione dei treni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

