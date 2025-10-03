Manifestante pro Gaza colpita da un lacrimogeno a Bologna | rischia di perdere un occhio
Una giovane manifestante pro Gaza è ricoverata in condizioni molto gravi al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo essere stata colpita al volto da un lacrimogeno durante gli scontri di giovedì sera in zona stazione. La ragazza, che stava partecipando al corteo organizzato contro il blocco della Flotilla da parte di Israele, rischia seriamente di perdere un occhio. Secondo quanto ricostruito, il corteo si è trasformato in una serie di tafferugli quando alcune centinaia di manifestanti hanno cercato di fare irruzione nella stazione ferroviaria, provocando il blocco della circolazione dei treni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: manifestante - gaza
Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video
Manifestante pro Gaza colpita al volto da un lacrimogeno a Bologna, rischia un occhio
PALESTINA LIVRE Via• @larepubblica Em apenas 20 minutos as ruas da cidade de Roma estavam repletas de manifestantes contra a intercepta da flotilha que levava alimentos e remédios a Gaza. Migliaia di persone in piazza a mani - facebook.com Vai su Facebook
Abbaia, arriva testa a testa con un manifestante, dà dei "drogati facinorosi" ai suoi contestatori. Il folle show di Bandecchi in Comune a Terni dopo avere detto che a Gaza non ci sono stati bambini uccisi. Italia 2025. #Pietre @repubblica - X Vai su X
Manifestante pro Gaza colpita al volto da un lacrimogeno a Bologna, rischia un occhio - La ragazza stava partecipando al corteo di giovedì lungo le strade cittadine del capoluogo emiliano per protestare contro il blocco della Flottila da ... Riporta fanpage.it
Manifestante pro Gaza colpita da un lacrimogeno a Bologna: rischia di perdere un occhio - Una giovane manifestante pro Gaza è ricoverata in condizioni molto gravi al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo essere stata colpita al volto da un ... Secondo thesocialpost.it