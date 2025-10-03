Manifestante pro Gaza colpita al volto da un lacrimogeno a Bologna rischia un occhio

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ragazza stava partecipando al corteo di giovedì lungo le strade cittadine del capoluogo emiliano per protestare contro il blocco della Flottila da parte di Israele quando è stata colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di ieri sera in zona stazione a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

