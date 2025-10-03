Manifestante pro Gaza colpita al volto da un lacrimogeno a Bologna rischia un occhio
La ragazza stava partecipando al corteo di giovedì lungo le strade cittadine del capoluogo emiliano per protestare contro il blocco della Flottila da parte di Israele quando è stata colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di ieri sera in zona stazione a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video
Abbaia, arriva testa a testa con un manifestante, dà dei "drogati facinorosi" ai suoi contestatori. Il folle show di Bandecchi in Comune a Terni dopo avere detto che a Gaza non ci sono stati bambini uccisi. Italia 2025. #Pietre @repubblica - X Vai su X
"Qui è la marina israeliana. Vi state avvicinando a una zona sottoposta a blocco". Un video diffuso dal Ministero degli Esteri israeliano mostra l'ordine lanciato al telefono alla flottiglia. "Se desiderate consegnare aiuti a Gaza, potete farlo attraverso i canali stabil - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, a Roma i manifestanti pro Gaza cantano "Bella ciao" sulla Prenestina - Ecco un corteo di studenti e manifestanti sulla Prenestina a Roma, che intona "Bella ciao". Lo riporta msn.com
Corteo pro Gaza, a Olbia il vicepresidente della Regione Meloni - Un corteo lungo, costellato di tante bandiere della Palestina, della pace e delle sigle sindacali, con la Cgil in testa, ha percorso questa mattina le strade del centro di Olbia. Si legge su ansa.it