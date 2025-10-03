Manfredoniana nei guai | faceva parte del gruppo della truffa del ' finto figlio'

C'è anche una donna di 69 anni residente a Manfredonia tra i responsabili del raggiro telefonico del ‘finto figlio’ che sfruttando la fragilità emotiva di una 68enne di Piedimonte Etneo in provincia di Catania, hanno indotto la vittima a eseguire versamenti immediati.Chi sono i responsabiliI. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

