Manchester una delle vittime uccisa per errore dalla polizia Starmer in sinagoga | Lotta totale all’antisemitismo

Una delle due vittime dell’ attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l’aggressore. L’ammissione è arrivata dal comandante della Greater Manchester Police, Stephen Watson, sulla base degli esami condotti sul cadavere. Anche uno dei feriti risulta essere stato colpito da un’arma da fuoco, e quindi dalla polizia, durante la sparatoria. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo Watson, le due persone raggiunte dai colpi degli agenti si trovavano vicino all’ingresso della sinagoga, non lontano dall’assalitore, il 35enne britannico di origini siriane Jihadi Al-Shamie, poi ucciso nella sparatoria. 🔗 Leggi su Open.online