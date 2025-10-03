Manchester una delle vittime uccisa per errore dalla polizia Starmer in sinagoga | Lotta totale all’antisemitismo
Una delle due vittime dell’ attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l’aggressore. L’ammissione è arrivata dal comandante della Greater Manchester Police, Stephen Watson, sulla base degli esami condotti sul cadavere. Anche uno dei feriti risulta essere stato colpito da un’arma da fuoco, e quindi dalla polizia, durante la sparatoria. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo Watson, le due persone raggiunte dai colpi degli agenti si trovavano vicino all’ingresso della sinagoga, non lontano dall’assalitore, il 35enne britannico di origini siriane Jihadi Al-Shamie, poi ucciso nella sparatoria. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: manchester - vittime
Paura a Manchester, attentato col coltello davanti alla Sinagoga, due le vittime. L’aggressore è stato ucciso dalla Polizia
Manchester, attentato davanti la sinagoga: tre vittime tra cui l’aggressore, aveva una cintura esplosiva
La polizia ha ucciso una delle vittime dell’attacco di Manchester
Attacco alla sinagoga a Manchester, una delle vittime uccisa dalla polizia - Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco 'amico' di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. ansa.it scrive
Attacco alla sinagoga a Manchester: una delle vittime uccise dal “fuoco amico” della polizia - Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco "amico” di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. Lo riporta unionesarda.it