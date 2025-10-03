Manchester uccisi davanti alla sinagoga dopo la preghiera

È da poco terminata la preghiera mattutina di Shachrit, nel giorno più sacro del calendario ebraico, lo Yom Kippur, quando un uomo armato ha attaccato la sinagoga della Heaton Park . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Manchester, uccisi davanti alla sinagoga dopo la preghiera

SGOMENTO e ORRORE per l'attacco terroristico di oggi a Manchester: innocenti uccisi solo in quanto ebrei, nel giorno di Yom Kippur. Per loro una preghiera. Antisemitismo ed estremismo islamico vanno combattuti con la massima durezza, oggi più che mai. - X Vai su X

A Manchester, fuori dalla sinagoga Heaton Park, durante lo Yom Kippur, un uomo, con una cintura esplosiva, ha guidato un’auto contro i fedeli e poi ha iniziato a pugnalare passanti. Due persone sono morte, altre quattro sono gravemente ferite, mentre il sosp - facebook.com Vai su Facebook

L'attacco alla sinagoga di Manchester e l'ordinario antisemitismo che brucia lento e poi esplode - L'antisemitismo in Inghilterra cresce: dopo il 7 ottobre gli episodi sono aumentati del ... Segnala ilfoglio.it

Agguato alla sinagoga. A Manchester Israele torna un target, guardia alta in tutta Europa - L'attentato nel giorno più sacro del calendario ebraico rischia di portarsi dietro un ulteriore aumento degli atti di antisemitismo. Secondo huffingtonpost.it