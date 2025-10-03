Manchester attacco fuori da una sinagoga | una vittima uccisa dalla polizia
Una delle due vittime dell’ attacco di giovedì alla sinagoga di Manchester potrebbe essere stata uccisa dalla polizia. È quanto emerge da un resoconto fornito dal capo della polizia della città inglese, Stephen Watson. Ha spiegato che un medico legale “ha provvisoriamente stabilito che una delle vittime decedute sembra aver riportato una ferita compatibile con una ferita da arma da fuoco” e ha aggiunto che l’aggressore non aveva una pistola e gli unici colpi sparati sono stati da parte delle forze dell’ordine. “Purtroppo questa ferita potrebbe essere stata causata come conseguenza tragica e imprevista dell’ azione urgente intrapresa dai miei agenti per porre fine a questo feroce attacco”, ha affermato Watson. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fuori da una sinagoga di Manchester, la guerra di Gaza ha risvegliato il “sonno leggero” del violento antisemitismo, scrive Haaretz. @luigispinola - X Vai su X
ULTIM'ORA - Un accoltellamento si è verificato giovedì fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Coinvolto anche un veicolo. Quattro i feriti. Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto, che ha sparato all'aggressore. Gli aggi - facebook.com Vai su Facebook
Attacco fuori dalla sinagoga di Manchester: due morti, ucciso anche l'aggressore, altri due arrestati - L'aggressione prima con l'auto e poi a colpi di coltello, nel giorno di Yom Kippur. Lo riporta huffingtonpost.it
Attacco in sinagoga a Manchester nel giorno di Yom Kippur, 2 morti e 4 feriti, ucciso anche il killer. Arrestati 2 complici: : «È terrorismo» - Attacco nel giorno di Yom Kippur a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Riporta leggo.it