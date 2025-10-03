Manchester attacco fuori da sinagoga | una vittima uccisa dalla polizia

Una delle due vittime dell’ attacco di giovedì alla sinagoga di Manchester potrebbe essere stata uccisa dalla polizia. È quanto emerge da un resoconto fornito dal capo della polizia della città inglese, Stephen Watson. Ha spiegato che un medico legale “ha provvisoriamente stabilito che una delle vittime decedute sembra aver riportato una ferita compatibile con una ferita da arma da fuoco” e ha aggiunto che l’aggressore non aveva una pistola e gli unici colpi sparati sono stati da parte delle forze dell’ordine. “Purtroppo questa ferita potrebbe essere stata causata come conseguenza tragica e imprevista dell’ azione urgente intrapresa dai miei agenti per porre fine a questo feroce attacco”, ha affermato Watson. 🔗 Leggi su Lapresse.it

