manchester alla veglia per vittime sinagoga vicepremier contestato

Manchester (Inghilterra), 3 ott. (askanews) - Alla veglia per le vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester, costato la vita a due persone e in cui altre tre sono state ferite in modo grave, il vicepremier britannico David Lammy è stato contestato. Al momento del suo intervento, un uomo tra la folla ha gridato: "Avete premiato il terrorismo. Avete permesso l'odio contro gli ebrei a Manchester. non vogliamo che parliate qui oggi. vergogna". L'attacco è avvenuto giovedì mattina alla sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, nel quartiere multiculturale di Crumpsall, durante lo Yom Kippur. L'autore, identificato come Jihad al-Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origine siriana, ha travolto i fedeli con un'auto per poi tentare di entrare armato di coltello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

