Manageritalia consegnati attestati percorso per inclusione e accesso donne in cda
(Adnkronos) – Si è tenuta ieri all’Auditorium San Fedele di Milano la cerimonia di consegna, organizzata da Manageritalia Lombardia con Aldai Federmanager e Aidp degli attestati di partecipazione alla terza edizione di ‘Women On Board’, il percorso formativo nato per favorire l’inclusione e l’accesso delle donne nei Consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
