Mamma sono senza telefono e le rubano 2000 euro | come funziona la truffa del finto parente
Truffa del finto parente a una donna di Piedimonte Etneo. Ingannata da un messaggio falso della figlia. Tramite un QR code la donna ha inviato 2.000 euro ai truffatori. Identificati e denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Mamma si è rotto il cellulare mandami un messaggio così lo memorizzo”: sventata truffa a un 68enne nel Catanese - Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo (nel Catanese), è stata vittima di un raggiro telefonico con la tecnica del “finto figlio”, che sfrutta la fragilità emotiva delle persone, inducen ... Scrive msn.com