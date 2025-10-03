Mamma sono senza telefono e le rubano 2000 euro | come funziona la truffa del finto parente

Truffa del finto parente a una donna di Piedimonte Etneo. Ingannata da un messaggio falso della figlia. Tramite un QR code la donna ha inviato 2.000 euro ai truffatori. Identificati e denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vittorio Sgarbi, la mamma di Evelina difende la figlia: «Non poteva vedere suo padre, telefono gestito da altre persone». La chat rivelata - Non accenna a placarsi la polemica tra Vittorio Sgarbi e la terzogenita Evelina che sostiene abbia bisogno di un tutore.

"Mamma si è rotto il cellulare mandami un messaggio così lo memorizzo": sventata truffa a un 68enne nel Catanese - Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo (nel Catanese), è stata vittima di un raggiro telefonico con la tecnica del "finto figlio", che sfrutta la fragilità emotiva delle persone, inducen ...

