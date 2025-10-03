Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale | 34enne condannato a 4 anni di reclusione

Quattro di reclusione, l'interdizione perpetua di qualsiasi tutela, curatela e amministrazione di sostegno e l'interdizione pubblici uffici per la durata di 5 anni. Ed ancora, a pena espiata, per un anno verrà sottoposto alla misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

