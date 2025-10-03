Maltrattamenti e violenza Ravenna festival a processo il co-direttore artistico

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il violoncellista 35enne Michele Marco Rossi, da poco nominato co-direttore artistico di Ravenna Festival, è stato rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su una donna con cui ha avuto una relazione dal 2015 al 2019. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Secondo le accuse il musicista sarebbe stato protagonista di maltrattamenti, minacce, violenze psicologiche e umiliazioni di tipo sessuale nei confronti della ex fidanzata. Rossi è stato denunciato dalla donna che all’epoca dei fatti era poco più che ventenne. Rossi, secondo le testimonianze della ex fidanzata, sarebbe arrivato anche a minacciarla di morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maltrattamenti e violenza ravenna festival a processo il co direttore artistico

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti e violenza. Ravenna festival, a processo il co-direttore artistico

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - violenza

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni all’ex fidanzata

Violenza e maltrattamenti, il Sant’Andrea presidio di eccellenza: 500 vittime “salvate”

Condannato per violenza sessuale e maltrattamenti, no all'aggiornamento del permesso

maltrattamenti violenza ravenna festivalUno dei nuovi co-direttori del Ravenna Festival rinviato a giudizio per violenza sessuale - direttori artistici del Ravenna Festival è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale ... Secondo ravennaedintorni.it

maltrattamenti violenza ravenna festivalRinviato a giudizio il neo co-direttore artistico del Ravenna Festival Michele Marco Rossi per violenze sulla ex compagna - Su Repubblica e Corriere della Sera online è riportata una notizia che farà sicuramente molto scalpore a Ravenna. Scrive ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maltrattamenti Violenza Ravenna Festival