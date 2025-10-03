Maltrattamenti e violenza Ravenna festival a processo il co-direttore artistico
Il violoncellista 35enne Michele Marco Rossi, da poco nominato co-direttore artistico di Ravenna Festival, è stato rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su una donna con cui ha avuto una relazione dal 2015 al 2019. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Secondo le accuse il musicista sarebbe stato protagonista di maltrattamenti, minacce, violenze psicologiche e umiliazioni di tipo sessuale nei confronti della ex fidanzata. Rossi è stato denunciato dalla donna che all’epoca dei fatti era poco più che ventenne. Rossi, secondo le testimonianze della ex fidanzata, sarebbe arrivato anche a minacciarla di morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
