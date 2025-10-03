Maltrattamenti alla moglie e alle figlie | il Riesame revoca misure cautelari per un 65enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 65enne di Airola, indagato per maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie e delle due figlie, minori all’epoca dei fatti contestati. L’uomo, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, torna quindi in libertà dopo alcune settimane di restrizioni. Al 65enne era stata applicata in un primo momento la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse abitualmente frequentati, con braccialetto elettronico e l’obbligo di non comunicare con le vittime né di avvicinarsi a una distanza inferiore ai 500 metri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti alla moglie e alle figlie: il Riesame revoca misure cautelari per un 65enne

