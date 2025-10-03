Maltrattamenti alla ex si dimette il codirettore del Ravenna Festival | Ma sono innocente

Ravenna, 3 ottobre 2025 –  Michele Marco Rossi, recentemente nominato codirettore artistico di Ravenna Festival, ha annunciato di dimettersi dall’incarico. La decisione arriva alcuni giorni dopo la notizia di un procedimento penale in corso nei suoi confronti e del rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale. Rossi ha comunicato le sue intenzioni scrivendo una lettera alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, il cui Cda non era al corrente della vicenda. Nella lettera il violoncellista spiega di aver preso questa decisione per consentire il più sereno proseguimento della programmazione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

