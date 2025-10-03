Maltrattamenti alla ex si dimette il codirettore del Ravenna Festival | Ma sono innocente
Ravenna, 3 ottobre 2025 – Michele Marco Rossi, recentemente nominato codirettore artistico di Ravenna Festival, ha annunciato di dimettersi dall’incarico. La decisione arriva alcuni giorni dopo la notizia di un procedimento penale in corso nei suoi confronti e del rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale. Rossi ha comunicato le sue intenzioni scrivendo una lettera alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, il cui Cda non era al corrente della vicenda. Nella lettera il violoncellista spiega di aver preso questa decisione per consentire il più sereno proseguimento della programmazione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maltrattamenti - dimette
Arrestato dai carabinieri un 22enne di Castrignano per maltrattamenti ai danni della madre. A Cavallino un'auto in fiamme nella notte. - facebook.com Vai su Facebook
Rinviato a giudizio per violenza sessuale e maltrattamenti, si dimette il neo co-direttore artistico del Ravenna Festival - direttore artistico del Ravenna Festival, a poche settimane dalla nomina ufficiale, dopo la notizia del rinvio a ... ravennaedintorni.it scrive
Carcere Beccaria, falsi referti medici per coprire torture e maltrattamenti: 42 indagati, coinvolti anche ex direttori - Sale a 42 il numero degli indagati per le torture e i maltrattamenti nel carcere minorile Beccaria di Milano. Come scrive affaritaliani.it