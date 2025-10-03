Maltempo vento forte al Centro-Sud E le temperature si abbasseranno ancora oggi

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora forte vento al centro-sud: la Protezione civile segnala a llerta gialla su gran parte della Puglia. Un’area di bassa pressione già presente sui settori ionici, si sposta lentamente verso la Grecia, continuando a convogliare correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia. Ne consegue la persistenza, anche per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, di venti da forti a burrasca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maltempo vento forte al centro sud e le temperature si abbasseranno ancora oggi

© Feedpress.me - Maltempo, vento forte al Centro-Sud. E le temperature si abbasseranno ancora oggi

In questa notizia si parla di: maltempo - vento

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo in Friuli: vento con raffiche a 110 km/h e più di 10mila fulmini

Maltempo in Friuli: vento con raffiche a 110 all'ora e più di 10mila fulmini

maltempo vento forte centroMaltempo, vento forte al Centro-Sud. E le temperature si abbasseranno ancora oggi - sud: la Protezione civile segnala a llerta gialla su gran parte della Puglia . gazzettadelsud.it scrive

maltempo vento forte centroMaltempo: parte della Puglia in allerta per temporali, l’intera regione per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo. Temperature in forte ... - Fralle regioni d’Italia è rimasta parte della Puglia in allerta gialla, dal cerignolano al Salento (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Si legge su noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Vento Forte Centro