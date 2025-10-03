Maltempo primi fondi per il Comasco | 1,9 milioni a Blevio e Torno per mettere in sicurezza il territorio

A sostegno delle comunità lariane colpite dalle recenti ondate di maltempo, Regione Lombardia ha attivato un primo stanziamento da 1.918.000 euro attraverso le procedure di somma urgenza. Il pacchetto destina 1.618.000 euro a cinque interventi nel comune di Blevio — tra i centri più danneggiati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Da Regione Lombardia 1,9 milioni per danni maltempo nel Comasco - La Regione Lombardia ha stanziato 1,9 milioni di euro a sostegno delle comunità colpite in maniera grave dalle recenti ondate di maltempo. Come scrive ansa.it

Disastro maltempo nel Comasco, ok alla mozione Orsenigo in consiglio regionale: “Stato di emergenza e fondi in tempi rapidi” - “Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mia mozione urgente sul maltempo che ha colpito pesantemente in questi giorni anche la provincia di Como. Riporta comozero.it