Maltempo primi fondi per il Comasco | 1,9 milioni a Blevio e Torno per mettere in sicurezza il territorio
A sostegno delle comunità lariane colpite dalle recenti ondate di maltempo, Regione Lombardia ha attivato un primo stanziamento da 1.918.000 euro attraverso le procedure di somma urgenza. Il pacchetto destina 1.618.000 euro a cinque interventi nel comune di Blevio — tra i centri più danneggiati. 🔗 Leggi su Quicomo.it
