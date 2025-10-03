Maltempo nubifragio a Ostuni | un morto | Aveva chiamato la moglie | Fermati mettiti in salvo

Il corpo è stato recuperato dopo oltre 12 ore di ricerche. L'uomo aveva telefonato alla consorte pochi istanti prima di essere travolto da un'ondata di fango.

Ostuni colpita dal maltempo, disperso un uomo trascinato via con l'auto davanti agli occhi della moglie - Un uomo risulta disperso: era in auto, insieme alla moglie, quando il nubifragio si è abbattuto sul Brindisino

Oronzo Epifani, trovato morto l'uomo disperso a Ostuni. L'ultima telefonata alla moglie: «Fermati e mettiti in salvo, l'acqua mi porta via» - Oronzo Epifani, l'uomo di 63 anni disperso da giovedì sera sul litorale di Ostuni (Brindisi), è stato trovato senza vita: viaggiava in auto quando è stato