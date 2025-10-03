Maltempo nel weekend in arrivo piogge e venti forti | ecco quando e dove

(Adnkronos) – Tregua dal maltempo, ma solo per poco. Nel corso del fine settimana, infatti, arriverà una perturbazione dalla Scandinavia che riporterà piogge, venti forti e pure nevicate sulle montagne.  Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il peggioramento del tempo su parte dell’Italia previsto durante il prossimo weekend a causa dell’arrivo di un fronte freddo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

