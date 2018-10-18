Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 3 ottobre: recupero difficile per Tomori LIVE calciomercato.it
Class action di gruppi di genitori e famiglie contro Facebook, Instagram e TikTok: “Divieto totale di accesso ... ilfattoquotidiano.it
Sciopero per Gaza, Landini felice di bloccare l'Italia. Salvini: "Paghi lui" iltempo.it
Gaza, a Roma al via il corteo da piazza Vittorio: "Palestina libera" quotidiano.net
Il Conservatorio “Nicola Sala” si propone per l’accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi anteprima24.it
Dora Romano lancia un appello alla sinistra italiana: “Unità e impegno reale, non poltrone” laprimapagina.it
Rocky: il film Amazon sulla realizzazione del cult di Sylvester Stallone ha trovato il suo Apollo Creed
La produzione ha scelto l'attore che interpreterà Carl Weathers nel lungometraggio che racconterà la... ► movieplayer.it
PSV Napoli, via alla vendita biglietti: atteso un nuovo esodo azzurro
PSV-Napoli, via alla vendita biglietti: atteso un nuovo esodo azzurro È ufficialmente iniziata la c... ► forzazzurri.net
Tragico incidente, fa manovra e investe più volte la moglie: pensionata in condizioni disperate
Un incidente stradale dai contorni drammatici è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 o... ► quicomo.it
Il pallone ufficiale del Mondiale usa l’intelligenza artificiale e “parla” con il Var
C’erano una volta i palloni. Invece quello che Adidas ha presentato come pallone ufficiale dei pros... ► ilnapolista.it
KPop demon hunters: teorie dei fan per un possibile sequel
Il successo di KPop Demon Hunters 2 ha suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli addett... ► jumptheshark.it
"Luci sulla Palestina" all'ospedale San Giuseppe di Empoli
Empoli, 2 ottobre 2025 – Oltre un centinaio di operatori sanitari con i loro familiari e comuni citt... ► lanazione.it
Gaza: in centinaia davanti al porto per sostenere la Flotilla
Alcune centinaia di persone (circa 500 alle ore 10) si sono radunate al varco 4 del porto per la m... ► triesteprima.it
Torna 'Puliamo il mondo' con iniziative nei diversi quartieri della città
Anche quest’anno il Comune di Cesena aderisce all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, promossa da Legam... ► cesenatoday.it
Slow horses stagione 7: Gary Oldman svela l’inizio delle riprese
Le produzioni televisive di successo spesso suscitano grande interesse riguardo alle fasi di lavora... ► jumptheshark.it
Chivu Inter, ecco come ha conquistato il gruppo storico nerazzurro
di RedazioneChivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions Leag... ► internews24.com
Sampdoria Pescara, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. I blucerchiati in... ► sport.periodicodaily
Venerus pubblica il singolo Impossibile che anticipa l’album Speriamo
Venerus annuncia l’uscita del suo nuovo atteso album Speriamo, anticipato dal singolo Impossibile,... ► spettacolo.eu
San Severo, 30enne arrestata: accusata di aver ucciso il compagno
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ordinanza del gip di Foggia Una 30enne è stata arrestata dai cara... ► dayitalianews.com
Roma, Dovbyk di nuovo nel baratro: mazzata psicologica dopo la gioia col Verona
Roma, Dovbyk di nuovo nel baratro: mazzata psicologica dopo la gioia col Verona. Già interrotto il ... ► calcionews24.com
Ranking Uefa, l’Inter resta sul podio: nel mirino il sorpasso sul Bayern Monaco, la classifica
di RedazioneRanking Uefa, la posizione aggiornata dell’Inter dopo l’ultima partita disputata dai ner... ► internews24.com
Predator: Badlands, il regista vuole il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise: "Ci siamo incontrati"
Mentre manca ormai poco all'arrivo nelle sale del nuovo capitolo della saga horror fantascientifica,... ► movieplayer.it
Scritta “Salvini come Kirk”, la Lega attacca. La sindaca condanna: “Genova non è questa”
Il 3 ottobre, i consiglieri regionali della Lega Alessio Piana, Sara Foscolo e Armando Biasi hanno... ► genovatoday.it
Il Conservatorio “Nicola Sala” si propone per l’accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi
Tempo di lettura: 2 minutiIn linea con l’iniziativa promossa dalla Ministra dell’Università e dell... ► anteprima24.it
Assistenza pediatrica garantita nei Comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi
Arezzo, 3 ottobre 2025 – La Asl Toscana sud est informa i cittadini dei Comuni di Subbiano, Capolon... ► lanazione.it
Putin al Valdai, cifre record sulla guerra e monito a Washington
Nella cornice di Sochi, il presidente russo ha monopolizzato il Valdai Forum per quattro ore, alter... ► sbircialanotizia.it
Romano, blitz della polizia locale: due irregolari denunciati
Romano di Lombardia. Proseguono i controlli della polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale c... ► bergamonews.it
Comporto e disabili: la Corte UE ridimensiona la Cassazione
La Corte UE chiarisce che il licenziamento per superamento del comporto può risultare discriminator... ► puntomagazine.it
Sciopero, Schlein in piazza con Landini: l’Italia è meglio di chi la governa
Roma, 3 ott. (askanews) – “Quella di oggi e’ una enorme mobilitazione per Gaza” e “dimostra come ... ► ildenaro.it
Rivoluzione nella Chiesa anglicana, alla guida una donna: il vescovo Sarah Mullally
La designazione arriva per rispondere a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d'i... ► tgcom24.mediaset.it
Stupefacenti tra i ragazzini in pieno giorno, scatta il blitz: fermato un minorenne con l'hashish
Un minorenne egiziano denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di B... ► ferraratoday.it
Anime controversi che oggi è difficile rivedere
analisi critica degli anime storici e i loro contenuti problematici Il panorama dell’animazione gia... ► jumptheshark.it
Allegri torna a Torino e sfiderà la sua “eredità” in Juve Milan: ci sarà una squadra piena di giocatori che ha lanciato o voluto, dal capitano al numero 10
di Redazione JuventusNews24Allegri torna a Torino per Juve Milan dopo gli anni in bianconero: l’anal... ► juventusnews24.com
Foggia, ucciso uomo a San Severo: arrestata la compagna
(Adnkronos) – Una 30enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo (Foggia) co... ► periodicodaily.com
GAL, il Cammino dei Picentini, i Villaggi della Tradizione e l’Ecomuseo dei Picentini, per la DESTINAZIONE TURISTICA dei Picentini
Si terrà martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sede del GAL, il convegno conclusi... ► zon.it
Roma, l'autobus con la scritta Gaza che segue il corteo lungo la Nomentana
Un autobus Atac con la scritta “Gaza” su via Nomentana. Il mezzo pubblico è stato immortalato nell... ► romatoday.it
Legge di Bilancio 2025, il governo approva il DPFP: assunzioni e contrasto al precariato, edilizia scolastica, formazione e innovazione didattica
Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2025 approvato il 2 ottobre, nella riunione del Cons... ► orizzontescuola.it
Lezioni di Creatività Contemporanea, Carlo Ratti racconta la città del futuro
Dopo Pietrangelo Buttafuoco, proseguono il 9 ottobre con Carlo Ratti le Lezioni di Creatività Conte... ► ildenaro.it
Wc alla turca, studentesse del Poerio sul piede di guerra. La dirigente: "Più volte ho chiesto di cambiarli"
Dal punto di vista normativo, i bagni alla turca presenti nelle scuole, risultano conformi alle re... ► foggiatoday.it
I pro Pal fanno la guerra nelle nostre città per protestare contro la guerra a Gaza e il blocco della Flotilla
Rieccoci. L’Italia è teatro di uno sciopero generale che coinvolge tutte le grandi città della peni... ► panorama.it
I nuovi missili di Mosca sfuggono anche ai Patriot
I sistemi di difesa americani si rivelano insufficienti, i tassi di intercettazione di Kiev sono cro... ► imolaoggi.it
Maltempo, nubifragio a Ostuni: un disperso | Aveva chiamato la moglie: "Fermati, mettiti in salvo"
L'auto è stata recuperata dai vigili del fuoco e la donna soccorsa. L'uomo le aveva telefonato pochi... ► tgcom24.mediaset.it
Centro servizi, oltre all'emporio solidale anche attività di ascolto e orientamento: "Tante fragilità prese in carico"
Negli spazi del Centro servizi di Torre del Moro, in via Guido Rossa 140, dove sorge l’Emporio sol... ► cesenatoday.it
Siro, svelati i primi dettagli sul nuovo progetto: ci sono queste similitudini con Wembley
di RedazioneSan Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in v... ► internews24.com
Subbiano e Capolona, tappa della marcia della pace da Barbiana Perugia Assisi
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Dalle 15 di domenica 5 ottobre alle 10 del 6 ottobre Subbiano e Capolona a... ► lanazione.it
“Incontri di Storia”, studiosi presentano i loro libri ad Arezzo
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Con l’iniziativa “Incontri di Storia”, curata da Emanuele Ertola e Stefano... ► lanazione.it
Carmelo Scelta alla Gesap, Zincone (Gh): "Nomina che garantirà standard elevati per l'aeroporto"
“La nomina di Carmelo Scelta alla direzione generale di Gesap garantirà all’aeroporto di Palermo u... ► palermotoday.it
Uno sciame di droni è stato avvistato su una base aerea della Nato
Nuovi avvistamenti di droni non identificati sono stati registrati in Germania e Belgio, riaccende... ► today.it
Sinner spettatore a Shanghai, Jannik ‘studia’ gli avversari sugli spalti
(Adnkronos) – Jannik Sinner 'studia' i suoi avversari a Shanghai. In attesa del debutto al Masters 1... ► periodicodaily.com
Il volo Trapani Fiumicino tarda, 500 euro di rimborso complessivo per 2 passeggeri
Fiumicino, ottobre 2025 – Due importanti pronunce del Giudice di Pace di Trapani hanno riconosciut... ► ilfaroonline.it
La Fifa ha presentato Trionda, il pallone dei Mondiali 2026
La Fifa ha presentato il pallone ufficiale dell’edizione 2026 dei Mondiali di calcio, che si gioche... ► lettera43.it
‘Farwest’ riparte su Rai3, Lucarelli e Maggioni ospiti di Sottile
Torna ‘Farwest‘: il programma di Salvo Sottile che sarà in onda questa sera su Rai3, alle 21.25, co... ► lapresse.it
Sciopero generale, Salvini scatta contro Landini: “Lo paghi lui, questo è uno scontro politico”
Il leader dei sindacalisti non indietreggia e prosegue nella sua battaglia, tenendo alta l'attenzio... ► ildifforme.it
L'isola di Andrea: la recensione del film di Antonio Capuano con Vinicio Marchioni e Teresa Saponangelo
Il doloroso percorso burocratico di condivisione di una separazione, una coppia che racconta la prop... ► comingsoon.it
Cameo shock in Play Dirty – il regista rivela perché è un eroe
Nel panorama cinematografico contemporaneo, le produzioni che riescono a sorprendere il pubblico co... ► jumptheshark.it
Atp Shanghai 2025, tre italiani in campo oggi: domani tocca a Sinner
Tre tennisti azzurri sono impegnati oggi, venerdì 3 ottobre, all’Atp Shanghai 2025 (Masters 1000 co... ► lapresse.it
LIVE Nardi Mpetshi Perricard 2 3, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: ottimo inizio del pesarese ma il francese al servizio è un osso duro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 GAME MPETSHI PERRICARD. Al servizio il francese è una... ► oasport.it
Monte ingaggi Serie A, ecco chi spende di più per gli stipendi. L’Inter…
Il campionato di Serie A 2025/2026 non si gioca soltanto sul campo, ma anche nei bilanci. Il nuovo ... ► ilnerazzurro.it
Gaza, Fratoianni: Meloni rispetti chi sciopera, è un sacrificio
Roma, 3 ott. (askanews) - "La premier Meloni usa persino l'ironia di cattivissimo gusto" verso lo sc... ► quotidiano.net
Carabinieri bloccano sul nascere il tentativo di fuga di uno spacciatore 36enne
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato un pregiudicat... ► cataniatoday.it
Mia Sposa, al via la XVIII edizione: il wedding sbarca all’A1 Expò di Caserta
Una nuova storia d’amore tra tradizione e innovazione si apre per Mia Sposa. Ieri si è tenuta la c... ► casertanews.it
Rimadesio, apertura a Napoli: oltre 200 architetti nel nuovo flagship store di via Volta
Successo per l’inaugurazione Rimadesio a Napoli: lo showroom diventa manifesto di una visione proge... ► ildenaro.it
Rischia di ricevere un pacemaker a soli a 11 anni, salvato da un centro di Asti: “È tornato a una vita normale”
Un undicenne milanese, affetto da cardiopatia congenita, avrebbe dovuto ricevere un pacemaker a cau... ► fanpage.it
All’ombra della storia. La mia vita tra affetti e politica: Stefania Craxi alla Fondazione Banco Napoli
Lunedì 6 ottobre alle 15,30 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli (via dei Tribunali,... ► ildenaro.it
Così il Milan ha fatto ringiovanire Modric
In rossonero finora è stato in campo il 70% dei minuti, la scorsa stagione al Real meno del 50%: cos... ► gazzetta.it
Juventus Milan, si va verso la prima da titolare per De Winter. Per lui subito esame difficile
Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, ex Juventus oggi al Milan, potrebbe esordire d... ► pianetamilan.it
Meteo Liguria, nel weekend torna la pioggia
Dopo una settimana caratterizzata per lo più da sole e temperature miti durante il giorno, nel wee... ► genovatoday.it
Uccise il compagno davanti al figlio con una coltellata a San Severo: ora è accusata di omicidio
Dopo 7 mesi è arrivata la svolta sulla morte di Mario La Pietra, il 30enne di San Severo deceduto i... ► fanpage.it