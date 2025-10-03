Maltempo giornata difficile Allerta gialla per il vento forte

Giornata difficile quella di oggi per il forte vento che spazzerà intere zone della Ciociaria. Con le temperature sempre più in calo ci si sta addentrando sempre più verso l'autunno  ieri sui monti come il Terminillo è caduta la prima nevePer la giornata di oggi è stata emessa un'allerta meteo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

