Maltempo giornata difficile Allerta gialla per il vento forte
Giornata difficile quella di oggi per il forte vento che spazzerà intere zone della Ciociaria. Con le temperature sempre più in calo ci si sta addentrando sempre più verso l'autunno ieri sui monti come il Terminillo è caduta la prima nevePer la giornata di oggi è stata emessa un'allerta meteo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: maltempo - giornata
Maltempo, giornata con forti temporali. Emanata l'allerta gialla
Martedì 2 settembre sarà una giornata di forte maltempo: l'allerta meteo (gialla e arancione) della protezione civile
Maltempo in arrivo: piogge e temporali sull’Italia, mercoledì sarà la giornata più critica
Pioggia e vento: maltempo previsto anche nella giornata di domani Vai su Facebook
Umbria, allerta arancione della Protezione Civile: giornata di maltempo con temporali intensi https://ift.tt/D5SAXhE https://ift.tt/RWF3Lwi - X Vai su X
Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. tg24.sky.it scrive
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 3 ottobre: le regioni a rischio - Nelle prossime ore in arrivo correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia con forti venti. Si legge su fanpage.it