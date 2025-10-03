Maltempo choc | forti inondazioni bombe d’acqua e strade come fiumi

Le coste meridionali del Mar Nero sono state investite da forti inondazioni che hanno colpito duramente la Bulgaria, trasformando in poche ore intere zone turistiche in scenari di devastazione. L’area più colpita è quella di Elenite, rinomato villaggio turistico situato a nord di Burgas, dove la furia dell’acqua ha provocato la prima vittima accertata. Si tratta di un uomo, ritrovato senza vita dai soccorritori al pianterreno di un edificio, dopo che un torrente vicino aveva riversato la sua piena travolgendo abitazioni e strade. La situazione nel villaggio resta critica: decine di persone sono ancora bloccate e necessitano di evacuazione, mentre almeno una trentina di automobili sono state trascinate via dalla corrente e finite in mare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it