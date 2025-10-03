Maltempo choc | forti inondazioni bombe d’acqua e strade come fiumi
Le coste meridionali del Mar Nero sono state investite da forti inondazioni che hanno colpito duramente la Bulgaria, trasformando in poche ore intere zone turistiche in scenari di devastazione. L'area più colpita è quella di Elenite, rinomato villaggio turistico situato a nord di Burgas, dove la furia dell'acqua ha provocato la prima vittima accertata. Si tratta di un uomo, ritrovato senza vita dai soccorritori al pianterreno di un edificio, dopo che un torrente vicino aveva riversato la sua piena travolgendo abitazioni e strade. La situazione nel villaggio resta critica: decine di persone sono ancora bloccate e necessitano di evacuazione, mentre almeno una trentina di automobili sono state trascinate via dalla corrente e finite in mare.
Argentina: forti inondazioni nella provincia di San Juan coinvolgono quasi 4 mila famiglie, l'appello della Caritas - Una forte pioggia, con oltre trecento millimetri caduti in poco tempo, ha colpito negli ultimi giorni la provincia argentina di San Juan, causando inondazioni, colpendo quasi quattromila famiglie.
Maltempo, è allerta in tutto il Nord Italia per esondazioni e frane - A Milano è esondato il fiume Seveso mentre nel comasco si sono registrate frane dopo piogge torrenziali e incessanti.