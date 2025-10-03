Malgioglio perde le staffe con il pubblico di Tale e Quale Show | Urlate pure non me ne frega niente
Scontro a Tale e Quale Show tra Cristiano Malgioglio e il pubblico in studio. Ai fischi della platea, il giudice ha risposto duramente e contestato i suoi colleghi: "Fanno complimenti a tutti, io dico la verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: malgioglio - perde
Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi - Intervistato da Chi, Cristiano Malgioglio parla del suo rapporto con Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Come scrive comingsoon.it