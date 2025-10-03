Malattie rare | Sla e i ' Linguaggi della cura' a Trento seminario promosso da Aisla

Il 18 ottobre all'Itas Forum Roma,3 ott. (Adnkronos Salute) - Come comunicare la scienza quando in gioco ci sono la vita, la cura e il futuro delle persone? È la domanda al centro del seminario 'Linguaggi della Cura – Solo Lavorando Assieme: tra cura, scienza e verità condivisa', promosso da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla

In questa notizia si parla di: malattie - rare

Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi

Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"

Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"

Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla. - X Vai su X

Malattie rare: costruire ponti di conoscenza e collaborazione Quando ho pensato a questo Master Universitario di II livello in Malattie Rare del Consorzio Universitario Humanitas, che ho l’onore di dirigere, avevo un obiettivo preciso: offrire una formazione c - facebook.com Vai su Facebook

Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla - Come comunicare la scienza quando in gioco ci sono la vita, la cura e il futuro delle persone? Secondo iltempo.it

Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla - E’ la luce della Giornata nazionale Sla (sclerosi laterale amiotrofica), che da 18 anni unisce il Paese intero in un abbraccio di vi ... Da msn.com