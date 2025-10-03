Malattia di Huntington | cos’è e possibile cura
Ricercatori della uniQure dichiarano uno straordinario rallentamento del declino psicofisico grazie alla nuova terapia genica AMT-130 L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Malattia di Huntington: sintomi, terapie e nuove speranze da un farmaco
Malattia di Huntington: la speranza arriva dalla terapia genica. Ecco cosa può cambiare per i pazienti
Malattia di Huntington, per la prima volta un trattamento sperimentale basato su una terapia genica sembra molto promettente
Huntington: la terapia genica di uniQure rallenta la malattia del 75% a tre anni
La ricercatrice e senatrice a vita Elena Cattaneo, impegnata direttamente sul fronte della malattia di Huntington, commenta la nuova terapia genica che pare capace di silenziare il gene mutato responsabile della malattia. Quella che si spera possa diventare u
Malattia di Huntington: terapia genica per frenare la malattia - 130, è stata in grado di modificare il decorso naturale della malattia
Rivoluzione per la malattia di Huntington: "Una cura ne rallenta i sintomi" - Una prima terapia sembrerebbe rallentare del 75% il progredire dei sintomi della malattia di Huntington, una delle più complesse malattie genetiche neurodegenerative.