Il cuore di Saint Germain des Prés batte a un nuovo ritmo: Roger Vivier apre le porte di Maison Vivier, la sua spettacolare nuova residenza parigina, un hôtel particulier del XVIII secolo in rue de l’Université. Questo non è uno showroom, ma uno "spazio narrativo vivente" che consolida la Maison tra le più prestigiose al mondo, offrendo un’immersione culturale e artistica dove l’insegnamento del passato dialoga con la creatività di oggi. Spiega il direttore creativo Gherardo Felloni: "Quello che si è voluto fare è ricreare l’atmosfera dell’appartamento in Saint-Germain di Roger Vivier dove ha vissuto un periodo della sua vita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maison Vivier si mostra e svela i suoi tesori