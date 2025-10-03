Mainoo Napoli in prima fila per prenderlo a gennaio | ad agosto aveva già parlato con l’entourage Tmw

Il Napoli potrebbe tentare un terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund, ovvero Kobbie Mainoo. Il centrocampista non sembra scavalcare le gerarchie nei Red Devils e vorrebbe guadagnarsi un posto nelle convocazioni del Mondiale 2026 con l’Inghilterra. Il Napoli è in prima fila per prendere Mainoo a gennaio se dovesse lasciare lo United. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: Ad agosto il Napoli ha ascoltato con molto interesse l’entourage di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 nonché uno dei talenti più importanti del calcio inglese. Al Manchester United il calciatore non trova spazio e allora si sta guardando intorno per non perdersi il prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

