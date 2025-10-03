Mainoo Juve, il classe 2005 potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio. Due top club pronti a darsi battaglia per averlo, i dettagli. Un gioiello in cerca di spazio, un derby di mercato che si infiamma a Madrid. Il futuro di Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista del Manchester United, è a un bivio. Come riportato dalla stampa inglese, il giocatore avrebbe chiesto la cessione in prestito a gennaio, e su di lui si è scatenata l’attenzione di Real Madrid e Atletico Madrid. Poco spazio con Amorim: Mainoo chiede la cessione. Cresciuto nell’ academy dei Red Devils e considerato uno dei migliori prospetti del calcio inglese, Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005, sta trovando pochissimo spazio con il nuovo tecnico, Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mainoo Juve, ha chiesto la cessione a gennaio: due top club europei pronti a darsi battaglia per il 2005 accostato anche ai bianconeri. L’indiscrezione non lascia dubbi