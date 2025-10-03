Maigret | il celebre detective francese si scontra con il 21° secolo

La nuova interpretazione di Maigret, serie televisiva ispirata all’iconico personaggio di George Simenon, si distingue per un’ambientazione moderna e un approccio rivisitato. La produzione, composta da sei episodi trasmessi su PBS Masterpiece, propone una versione del celebre detective che si confronta con i tempi attuali, introducendo elementi come smartphone, influencer e piattaforme digitali nel contesto delle indagini criminali. l’innovativa rielaborazione di maigret in epoca contemporanea. una nuova prospettiva sul personaggio classico. Il nuovo Maigret, interpretato da Benjamin Wainwright, presenta un detective più giovane e meno tradizionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

