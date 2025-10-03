Mai una gioia | lo stenografo rassegnato che si sfoga nel verbale della Camera

Più che un errore involontario, ha tutta l’aria di una disincantata forma di partecipazione. « Mai una gioia » quel modo di dire, diventato un’icona della rassegnazione, del nichilismo disfattista della società moderna, supera le chiacchiere da bar e compare in un resoconto stenografico della Camera dei deputati. Lo si legge sfogliando il testo che riporta – in teoria senza omissioni e senza aggiunte – tutto ciò che è stato detto e fatto in Aula. Il 28 settembre, durante la discussione sul decreto-legge Terra dei Fuochi, ecco che arriva la notazione a margine di un testo che introduce misure urgenti contro le attività illecite legate ai rifiuti e per la bonifica delle aree più colpite, in particolare in Campania. 🔗 Leggi su Open.online