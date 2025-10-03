Mai successo nella storia una donna a capo della Chiesa d’Inghilterra
Si chiama Sarah Mullally e ha 63 anni, due figli ed è molto famosa nel Regno Unito ed è stata nominata guida spirituale anglicana, è la prima volta Non era mai successo, ma adesso è ufficiale. Per la prima volta nella storia della Chiesa d’Inghilterra, l’ Arcivescovo di Canterbury, ovvero il capo spirituale della Chiesa inglese, sarà per la prima volta una donna. (Ansa Foto) Cityrumors.it Il suo nome è Sarah Mullally, ha 63 anni, è sposata e ha due figli adulti, da non trascurare che gli anglicani hanno il permesso di farlo, a differenza dei cattolici. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: successo - storia
