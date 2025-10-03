Colpo di scena ad Affari Tuoi, dove per la seconda sera consecutiva è stato centrato il montepremi massimo da 300 mila euro. Dopo il trionfo di giovedì 2 ottobre, anche nella puntata di venerdì 3 ottobre 2025 un concorrente ha avuto la fortuna – e il coraggio – di arrivare fino in fondo con il pacco più ricco. Una doppietta storica per il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, che nella serata di ieri ha festeggiato anche il suo compleanno in diretta. A fargli compagnia per l’occasione c’era l’amico e comico Herbert Ballerina, presenza fissa nel programma di questa edizione. Il concorrente in gara era Angelo Russo, un artigiano di Sassari, accompagnato dalla compagna Giulia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Mai successo nella storia di Affari Tuoi". Vincita clamorosa, Stefano De Martino a bocca aperta!