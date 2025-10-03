Mai dire Hamas liberi gli ostaggi Il sindaco del Pd asfaltato dalla maestrina Albanese si rifà piccolo piccolo…

Tutta Italia ha riso, o ha sorriso, di quella scena nella quale il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, nel corso di una manifestazione Pro Pal con consegna di un’onorificenza a Francesca Albanese, è stato fischiato e insultato dalla platea per essersi permesso di dire che Hamas dovrebbe rilasciare gli ostagg i per favorire il piano di pace di Trump. Ma a distanza di due giorni da quella scena imbarazzante, più per la democrazia che per lo stesso sindaco, comunque zittito anche dalla pro Pal Albanese, quasi umiliato, Massari al “ Corriere ” ostenta serenità. “Mi pare evidente che nel mondo pacifista ci siano diverse sensibilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

