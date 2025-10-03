Magnifico e misterioso oggetto con due anelli scoperto nello spazio profondo | cosa sono gli ORC

Analizzando i dati raccolti dal potente radiotelescopio LOFAR una collaborazione di cittadini scienziati ha scoperto un magnifico oggetto a 7,7 miliardi di anni luce dalla Terra. Si tratta di un ORC con un duplice anello che si interseca. Cosa sono queste misteriose e affascinanti strutture, non ancora pienamente comprese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

