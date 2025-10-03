Maggioranza pre-accordo su Abc È la volta buona?

Latinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il varo della revisione del piano industriale dell’Azienda dei beni comuni di Latina potrebbe essere vicino. Dopo mesi di discussioni e dibattiti e di richieste del Comune all’azienda di continue revisioni, per migliorare il servizio da un lato e abbassare la Tari dall’altro, questa potrebbe. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maggioranza - accordo

Operazione ceto medio, ritocco dell’aliquota Irpef per i redditi fino a 60mila euro: c’è accordo in maggioranza

Vicino l’accordo tra Trump e TikTok: “Pronta una app parallela per gli Usa”. Quote di maggioranza ad aziende americane

Accordo sulla decarbonizzazione: la maggioranza chiede tempo a Bitetti

maggioranza pre accordo abcBilancio consolidato: spaccatura in maggioranza. FI chiede chiarimenti, la Lega il rinvio - La denuncia viene dalla minoranza in Consiglio comunale a Latina, dopo quanto accaduto in commissione Bilancio, dove era in esame il Bilancio consolidato d ... Si legge su latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Maggioranza Pre Accordo Abc