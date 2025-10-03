Maggio Musicale fiorentino va in scena Macbeth di Giuseppe Verdi Il capolavoro è proposto con la regia curata da Mario Martone e le scene di Mimmo Paladino

Domenica 12 ottobre alle ore 17, nella Sala Grande del Teatro, va in scena la prima recita del "Macbeth" di Giuseppe Verdi. Sul podio, alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio, il maestro Alexander Soddy La stagione autunnale del Maggio Musicale Fiorentino mette in programma da domenic.

