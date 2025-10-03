Maggio Musicale fiorentino va in scena Macbeth di Giuseppe Verdi Il capolavoro è proposto con la regia curata da Mario Martone e le scene di Mimmo Paladino

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre alle ore 17, nella Sala Grande del Teatro, va in scena la prima recita del “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, il maestro Alexander Soddy La stagione autunnale del Maggio Musicale Fiorentino mette in programma da domenic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maggio musicale fiorentino va in scena macbeth di giuseppe verdi il capolavoro 232 proposto con la regia curata da mario martone e le scene di mimmo paladino

© Ilgiornaleditalia.it - Maggio Musicale fiorentino, va in scena “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Il capolavoro è proposto con la regia curata da Mario Martone e le scene di Mimmo Paladino

In questa notizia si parla di: maggio - musicale

Firenze, in concerto il Quartetto dei professori del Maggio Musicale

Maggio Musicale: ex sovrintendente Pereira condannato per il trasloco e un biglietto del treno

Maggio Musicale, si riparte con l'opera ‘Les pecheurs de perles’ di Georges Bizet

Daniele Gatti saluta il Maggio Fiorentino con Madama Butterfly: «Commedia e dramma, un'opera di contrasti quasi esplosivi» - «Questa produzione di “Madama Butterfly” è il mio ultimo impegno in qualità di direttore principale qui al Maggio Musicale Fiorentino e segue di pochi mesi “Tosca”, andata in scena qui, la scorsa ... Da ilmessaggero.it

maggio musicale fiorentino scenaMaggio Musicale Fiorentino: concerto sinfonico tutto francese con Messiaen e Saint-Saëns: in programma la bellissima sinfonia n. 3 “con organo” - La Francia domina ancora il palcoscenico del Maggio Musicale Fiorentino: dopo gli splendidi Pescatori di Bizet, domani venerdì 26 settembre ... Scrive adhocnews.it

Cerca Video su questo argomento: Maggio Musicale Fiorentino Scena