Maggio grande e giustificata attesa per Macbeth

Firenzetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze si usano troppo spesso le iperboli, ma in questo caso non si rischia di esagerare: dire che Luca Salsi sia oggi uno dei più grandi interpreti di Macbeth al mondo – se non il più grande – è pura cronaca. Il baritono emiliano sarà il protagonista del nuovo allestimento del Maggio Musicale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

