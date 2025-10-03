Ma quale Milinkovic-Savic | il centrocampista che serve alla Juve a gennaio è un altro

Calciomercato.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime prestazioni della squadra bianconera hanno messo in mostra la necessità di intervenire sulla linea mediana del campo a gennaio Quattro pareggi consecutivi, tra campionato e Champions, hanno fatto scattare l’allarme in casa Juventus in vista del prosieguo della stagione. Sergej Milinkovic-Savic (LaPresse) – Calciomercato.it L’ultima partita contro il Villarreal ha ricalcato le precedenti e messo ancora in maggiore evidenza i problemi di alcuni giocatori, che incidono inevitabilmente sull’intero reparto. Il pensiero va a Teun Koopmeiners, giocatore totalmente involuto dall’arrivo a Torino che non riesce proprio a sbloccarsi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

ma quale milinkovic savic il centrocampista che serve alla juve a gennaio 232 un altro

© Calciomercato.it - Ma quale Milinkovic-Savic: il centrocampista che serve alla Juve a gennaio è un altro

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

milinkovic savic centrocampista serveMilinkovic-Savic Juve: bianconeri disposti a cedere quel big pur di arrivare al centrocampista serbo! Il piano in vista di gennaio - Tutti gli aggiornamenti Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più legato al ... Scrive juventusnews24.com

milinkovic savic centrocampista serveMilinkovic-Savic Juve, bianconeri pronti ad andare all’assalto del serbo! C’è bisogno di qualità nel mezzo, svelato il piano per gennaio - Savic Juve, l’indiscrezione di Tuttosport: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e la Vecchi Signora pensa al colpo per la mediana Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo ann ... Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Centrocampista Serve