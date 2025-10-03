MURA Festival 2025 | il centro storico genovese celebra il fatto a mano l' arte e la comunità

Il centro storico di Genova si prepara a vivere tre giornate intense con la nuova edizione di M.U.R.A. – Movimento Urbano Rete Artist*, il festival che trasforma vicoli e piazze in un grande laboratorio collettivo di arte, spettacolo, creatività e comunità.Dal 3 al 5 ottobre il Sestiere del Molo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Presentazione del “Festival delle Mura di Padova” al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

British invasion al Mura Festival con Britwall

Massimo Coppola e gli altri ospiti del lungo weekend al Mura Festival

4-5 ottobre cactus market-giardini Luzzati-festival MURA- in piazza troverai @ka3mina_handmade sartoria contemporanea @neweclipsecrochet76 gioielli all' uncinetto @arteingocce la natura da indossare @gaie_lab accessori stilosissimi @lab301ge marion Vai su Facebook

Dal centro storico si alza la “chiamata alle arti” per il Mura festival, dal 3 al 5 ottobre la nona edizione nei caruggi - Durante il weekend ci saranno anche richiami alla manifestazione di Roma per Gaza del 4 ottobre Genova – “Il Mura è una chiamata alle arti”: è così che la presidente della cooperativa Cesto Federica S ... ilsecoloxix.it scrive

Festival Mura 2025: torna il festival degli artisti nel Sestriere del Molo con un'edizione dedicata all'handmade - Martedì 30 settembre, presso l’Hub San Donato, è stata presentata la nuova edizione del Festival M. Da mentelocale.it