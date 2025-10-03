MO madre di due ostaggi | 7 ottobre 2023 è un giorno senza fine

Milano, 3 ott. (askanews) - Per lei il 7 ottobre 2023 "è un giorno senza fine che continua ancora oggi ed è un incubo". Due anni dopo che i militanti palestinesi di Hamas hanno preso in ostaggio due dei suoi figli, David, 35 anni, e Ariel, 28, Silvia Cunio chiede la fine della guerra tra Israele e Hamas, evidentemente disperata, per voltare pagina sulle sofferenze della sua famiglia. "Resto forte, sempre, ma sto perdendo la pazienza. Voglio che tornino subito. Voglio che tutto questo incubo finisca", afferma la 64enne israelo-argentina. "È un pensiero che mi è venuto direttamente dal profondo del cuore, è uscito da me, perché quando è troppo, è troppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

