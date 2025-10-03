MO madre di due ostaggi | 7 ottobre 2023 è un giorno senza fine
Milano, 3 ott. (askanews) - Per lei il 7 ottobre 2023 "è un giorno senza fine che continua ancora oggi ed è un incubo". Due anni dopo che i militanti palestinesi di Hamas hanno preso in ostaggio due dei suoi figli, David, 35 anni, e Ariel, 28, Silvia Cunio chiede la fine della guerra tra Israele e Hamas, evidentemente disperata, per voltare pagina sulle sofferenze della sua famiglia. "Resto forte, sempre, ma sto perdendo la pazienza. Voglio che tornino subito. Voglio che tutto questo incubo finisca", afferma la 64enne israelo-argentina. "È un pensiero che mi è venuto direttamente dal profondo del cuore, è uscito da me, perché quando è troppo, è troppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mo: madre ostaggio, 'Israele vive in una dittatura' - Lo ha detto in un'intervista ad Army Radio, Anat Angrest, madre di Matan Angrest, uno degli ostaggi ... Come scrive iltempo.it
Mo: madre ostaggio, 'se mio figlio muore, Netanyahu sarà accusato di omicidio' - "Se Matan torna in una borsa, non solo io e lui ne pagheremo il prezzo, ma mi assicurerò personalmente che Netanyahu venga accusato di omicidio premeditato". Da lagazzettadelmezzogiorno.it