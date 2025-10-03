MO Cgil | sciopero generale con 100 cortei in tutta Italia
Milano, 3 ott. (askanews) - Dopo il blocco della Sumud Global Flotilla a largo di Gaza, mobilitazione proclamata da Cgil e Usb: durerà 24 ore e coinvolge anche il settore dei trasporti. A rischio bus, metro, tram e treni a Roma e in tutto il territorio regionale. La mobilitazione è indetta perché, secondo la Cgil, quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla "navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema". Oltre 100 i cortei in programma in tutta Italia. A Roma tutto è iniziato alle ore 8.30 in piazza Vittorio e l'arrivo è previsto in piazza dei Cinquecento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cgil - sciopero
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero generale dopo il blocco della Flotilla Indetto da Cgil e Usb. Tornato a casa l'attivista originario di Martina Franca
Oggi lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. "Prevalga il buon senso o reagiremo", avverte Salvini. #ANSA - X Vai su X
AVVISO ALLA CITTADINANZA Sciopero nazionale CGIL: difficoltà per la raccolta dei rifiuti ?Con riferimento alla Proclamazione dello Sciopero Generale Nazionale indetto per domani venerdì 3 ottobre 2025 dalla FP CGIL la Società Alba Srl incontrerà sic Vai su Facebook
Sciopero generale, bloccato il porto di Livorno. A Roma e Milano treni cancellati e ritardi. A Genova presidi e cortei. Landini: “Le piazze saranno strapiene” - Lo rende noto Atm, l’azienda di trasporti pubblici milanese, fornendo un aggiornamento sullo sciopero generale nazionale di oggi. ilfattoquotidiano.it scrive
Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale e manifestazioni: treni in forte ritardo, a Livorno porto bloccato. Da tg24.sky.it