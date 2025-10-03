Lutto nella politica salentina | morto l’ex parlamentare Achille Enoc Mariano

MURO LECCESE – Lutto nella politica salentina: nelle scorse ore è deceduto Achille Enoc Mariano, storico esponente del Movimento Sociale italiano e poi di Alleanza Nazionale, più volte consigliere comunale della sua Muro Leccese e deputato della Repubblica italiana tra il 1994 e il 1996.Classe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

