Lutto nel mondo forense si è spenta Sonia De Grandis | l' avvocato aveva 51 anni

Grave lutto nel mondo forense abruzzese: si è spenta Sonia De Grandis, avvocato di Torino di Sangro. Aveva soltanto 51 anni e, a quanto si è appreso, combatteva con una malattia. Professionista con un'esperienza ventennale, avvocato civilista e matrimonialista, De Grandis era attiva a Bologna e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

LUTTO NEL MONDO FORENSE: ADDIO ALL’AVVOCATO SONIA DE GRANDIS, DOMANI I FUNERALI A TORINO DI SANGRO - TORINO DI SANGRO – Lutto nel mondo forense per la scomparsa dell’avvocato Sonia De Grandis, morta a soli 51 anni dopo aver affrontato una difficile malattia. Riporta abruzzoweb.it

