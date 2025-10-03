Lutto nel mondo forense si è spenta Sonia De Grandis | l' avvocato aveva 51 anni
Grave lutto nel mondo forense abruzzese: si è spenta Sonia De Grandis, avvocato di Torino di Sangro. Aveva soltanto 51 anni e, a quanto si è appreso, combatteva con una malattia. Professionista con un'esperienza ventennale, avvocato civilista e matrimonialista, De Grandis era attiva a Bologna e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
